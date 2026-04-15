「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１５日、福岡）上野真之介（３８）＝佐賀・１０２期・Ａ１＝がファイナルの１号艇を勝ち取った。準優１２Ｒはインからしっかりと逃げ切って１着。「準優のＳは分からなかったので様子を見た」と振り返ったが、ライバルたちの攻めを許さなかった。これが１３回目のＧ１優出。まだ届いていないタイトルへ大チャンスが訪れた。「先のことは考えず今だけに集中。ここまで来たので主役になって