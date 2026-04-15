巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が１５日、初の１軍合流を果たした。阪神戦が行われる予定だった甲子園で「いつ呼ばれてもいい準備はしていたので、うれしい気持ちと、やってやろうという２つの気持ちです」と決意を語った。１４日のファーム・リーグ、ハヤテ戦（静岡）後に昇格を伝えられ、「考えてもいなかったですし、想像もしていなかった」と目を丸くした。皆川はキャンプ１軍スタートもオープン戦で
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