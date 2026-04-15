◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１５日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・西川史礁外野手（２３）が「２番・左翼」で出場。３点ビハインドの３回無死一、二塁で迎えた第２打席、日本ハム先発左腕の加藤貴から右翼席に１号同点３ランを放ち、試合を振り出しに戻した。ポランコ、ソトがベンチスタートで、今季初めて２番での先発出場。「打ったのはフォークです。２人（小川、藤原）がつないでくれたので、何とかかえそうと思って打ち