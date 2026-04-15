「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１５日、福岡）地元の牙城を守る。予選２位通過だった仲谷颯仁（３１）＝福岡・１１５期・Ａ１＝は準優１１Ｒで１着。「Ｓはしっかりいいのを勘通り行けた」と、逃げ切って地元周年での優出切符を手にした。序盤からシリーズを盛り上げたように気配はずっと高いレベルで安定。「４日目からスリットの足も良くなっているし、全体にバランスが取れて上位グループにいる」と納得の域だ。優勝