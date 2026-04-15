元日向坂46で俳優の佐々木美玲、超特急の森次政裕が15日、都内で行われたMBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』第1話先行上映＆トークイベントに登場した。W主演の2人がまさかの共通点を明かした。【全身ショット】顔が小さい！白いワンピースを着た佐々木美玲イベントでは、本作のストーリーにちなみ「実はこの人○○だった」というテーマでトークが展開。森次は「去年の夏ごろに船舶免許を取ったんですけど、実