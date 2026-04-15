秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ（ホワイト・スコーピオン）」が１５日、東京・江東区のららぽーと豊洲で８枚目デジタルシングル「７秒のレジスタンス」のリリースイベントを開催した。雨予報の中、イベント開始時は何とか持ちこたえ、ＣＯＣＯは「ファンの皆さんのおかげでまだ雨が降ってません」と笑顔。同曲のほか、新曲「その世界線を生きている」を初披露するなど全６曲をパフ