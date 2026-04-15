「中日−広島」（１５日、バンテリンドーム）広島の小園海斗内野手が出場６試合の安打となる、同７試合ぶりの適時打を放ち、リードを広げた。１点リードで迎えた六回だ。１死から菊池が左翼線への二塁打で出塁。続く小園はマラーの初球を捉えると、打球は左中間へ。二走・菊池が生還すると、小園も悠々と二塁に到達。右手を高く掲げ、喜びを表現した。続くモンテロも右翼線に適時二塁打を放ち、リードを３点に広げた。小園は