◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１５日・バンテリンドーム）今季初登板となった先発、カイル・マラー投手は、５回１／３を７３球、５安打３失点（自責１）で降板した。「悔しい登板になってしまった…」と言葉少なだった。初回から２死二塁としたが、４番のモンテロを１４７キロの高め直球で、空振り三振に斬った。だが、２回２死二塁の場面だった。中村奨が放った一塁線への打球を、必死に捕球したマラーが一塁手にグラブ