お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満(34)が、14日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（深夜火曜0・59）に出演。驚きの食生活を明かした。現在の体重は195キロという大鶴。「1人でエレベーターに乗ったらブーって鳴った」というほど日常生活で困ることもあるそうだが、ここで「千原兄弟」千原ジュニアが「食がやっぱり違うの？我々と」と質問。大鶴は「食は1日3食なんですよ。皆さんと一緒で。でも、3食だって言い張ってたん