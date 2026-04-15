12日、ホワイトハウスに到着するトランプ米大統領/Annabelle Gordon/Reuters（CNN）自分たちの戦争ではないにもかかわらず、それは彼らにとって政治的、経済的な悪夢となりつつある。米国とイスラエルによるイラン攻撃に反対した世界の指導者たちは今、トランプ米大統領と自国の有権者との間で板挟みの状態にある。前者は争いに参加しないことへの怒りを表明。後者は戦争と米国大統領に対する強い敵意を抱いている。指導者たちのジ