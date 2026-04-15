行方不明だった11歳の安達結希さんが遺体で発見された事件で、新たな動きです。警察は15日朝、死体遺棄の疑いで安達さんの自宅に家宅捜索に入り、複数の親族からも慎重に話を聞いています。午後4時を過ぎても続いていた、安達さんの自宅への家宅捜索。京都・南丹市の山林で3月23日から行方が分からなくなっていた、11歳の安達結希さんの遺体が見つかった事件。警察は複数の安達さんの親族からも任意で事情を聴くなどして、事件の経