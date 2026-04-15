【ぽこ あ ポケモン：おおなわとび大会】 開催期間：4月19日5時～4月26日4時59分 ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、イベント「おおなわとび大会」を4月19日5時より開催する。期間は4月26日4時59分まで。 本イベントでは、期間中にフシギダネに話しかけると「おおなわとび大会」へ参加可能。おおなわとびを跳ぶと、最高