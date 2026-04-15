巨人は１５日の阪神戦戦（甲子園）が降雨のため中止に。この日先発登板の予定だった田中将大投手（３７）は翌１６日のカード第３戦へスライド登板することとなった。雨天中止の影響により室内練習場でキャッチボールなどを行い調整した田中将は練習後、報道陣の取材に応対。「状態は間違いなくいい。その感覚もそうだし、コンディションもそうだし、しっかり一日一日整えて、登板に向けて準備していくことの繰り返し」とベテラ