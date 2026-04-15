活動19年目を迎えた、エフエム大阪が推進する飲酒運転根絶プロジェクト「SDD〜STOP! DRUNK DRIVING PROJECT」。4月9日、大阪・日本綿業倶楽部(綿業会館)で「SDDカンファレンス2026」が開催され、自転車の安全利用啓発を目的とした新プロジェクト「SDD BICYCLE」の始動が発表された。本発表会にはプロジェクトリーダーを務めるSTARDUST REVUEの根本要氏、TRFのDJ KOO氏らも登壇し、本活動にかける思いなどを語った。新プロジェクト