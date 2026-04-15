【モデルプレス＝2026/04/15】元日向坂46で女優の佐々木美玲と超特急の森次政裕が4月15日、都内で行われたドラマ特区「あの夜、社長の子供を授かりました」（16日スタート／MBS：毎週木曜24時59分〜／テレビ神奈川：毎週木曜23時30分〜）第1話先行上映＆トークイベントに出席。サプライズゲストが登場した。【写真】元坂道×超特急メンバーW主演ドラマイベントに登場したサプライズゲスト◆佐々木美玲＆森次政裕、サプライズゲスト