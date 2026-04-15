将棋の第37期女流王位戦5番勝負の第1局は15日、兵庫県姫路市で指され、後手の福間香奈女流王位（34）が158手で挑戦者の大島綾華女流二段（23）を破り、先勝した。福間女流王位は8期連続、通算12期目の獲得を狙い、大島女流二段は初タイトルを目指す。第2局は5月12日に札幌市で行われる。