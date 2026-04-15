個室マッサージ店でタイ国籍の12歳の少女が違法に働かされていた事件で、児童福祉法違反などの罪に問われている店の元マネージャーの女が、初公判で起訴内容を否認しました。東京・文京区の個室マッサージ店のマネージャーだったタイ国籍のプンシリパンヤー・パカポーン被告（39）は、当時12歳のタイ国籍の少女に性的なサービスをともなう接客をさせた罪などに問われています。15日の初公判で、プンシリパンヤー被告は「事実はその