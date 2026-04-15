◇パ・リーグロッテ―日本ハム（2026年4月15日ZOZOマリン）雨中の乱打戦。5―5の4回2死二、三塁でロッテ・藤原恭大外野手（25）が勝ち越しの2点適時打を放った。藤原はこれがこの試合3安打目。今季は開幕から「2番」起用が続いていたが、サブロー監督の1番起用に応えた。2番で起用された西川史礁外野手（23）は3回無死一、二塁で1号同点3ラン。さらに4回も一塁に藤原を置いて適時二塁打を放った。西川は初回に右安打を