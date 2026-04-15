村上世彰氏村上世彰氏が関与する投資家グループが、フジ・メディア・ホールディングス（HD）の株式を市場で売却し、4月8日時点の保有割合が計1％程度減り、4.62％になったことが分かった。関東財務局に15日提出した報告書で判明した。長女の野村絢氏とエスグラントコーポレーション（東京）の割合が減少した。フジHDの株価が上昇した局面で売却したとみられる。一方でATRA（東京）は株を買い増した。直近の村上氏側の割合は3月