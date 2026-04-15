15日の衆議院内閣委員会で、中道改革連合の長妻昭議員が、国家情報会議設置法案に絡めて、自民党大会で自衛官が歌ったことについて質問した。【映像】自衛官の歌唱後、拍手をする高市総理（実際の様子）長妻議員はまず、国家情報会議設置法案によって「インテリジェンスの“政治化”が進んでくるのでは」と指摘し、「政治的な理由によりインテリジェンスの内容が意図的に歪曲されること」を防ぐため、政治との距離を保つ重要性