「ロッテ−日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）最下位ロッテが３点差を逆転した。初回に２点を先制したが、五回に先発の毛利が５点を奪われて逆転された。それでも三回に西川が同点の１号３ランを放って同点。さらに四回２死二、三塁は藤原が詰まりながらも右前へ勝ち越しの２点適時打。この試合３本目の安打で、日本ハム先発・加藤をＫＯした。代わった福谷から西川も試合３安打目となる右中間へ適時二塁打