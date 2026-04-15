高市総理大臣は、東南アジア各国などとのオンライン首脳会合で、総額100億ドルの支援を表明しました。高市総理：私からは、域内のサプライチェーン強靱（きょうじん）化を目的に、アジア・エネルギー・資源供給力強靭化パートナーシップ、通称「パワー・アジア」を発表いたしました。高市総理は重要物資や資源などの供給体制、サプライチェーンについて、日本とアジア各国は相互に依存する関係だと指摘し、「パワー・アジア」政策