広大な大地と豊かな食文化で知られる北海道には、地元の人に愛され観光客からも人気を集めるローカルチェーンが数多く存在しています。旅行先で味わえるご当地ならではの一軒を楽しみにしている人もいるのではないでしょうか。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「北海道のローカルチェーン