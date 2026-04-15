「このままで老後は大丈夫かな」そんな不安を感じたことがある人は多いのではないでしょうか。人生100年時代。長い老後を安心して過ごすためには、貯金がどれだけいるかが気になるものです。しかし現実には、「思ったように貯められなかった」という人も。では、老後資金が十分でない場合、どう備えていけばいいのでしょうか。今回は、最新のデータをもとに現状を見つめながら、現役時代からできる3つの工夫を紹介します。60代、老