中国の高速総合検査列車「DJ602」号が14日、西安東駅の武西操車場をゆっくりと出発し、秦嶺山脈を横断し鄖西駅に向かった。西十（陝西省西安市―湖北省十堰市）高速鉄道が最高レベルの速度向上試験を開始した。試験列車は同日、予定通り時速385キロメートルという目標速度を達成した。設計時速350キロメートルの高速鉄道路線で、なぜ試験走行時に時速385キロという速度を出す必要があるのか？通常、段階的な速度向上試験は時