トランプ米大統領は4月14日、イランとの停戦を延長することは検討していないとし、「必要ないと考えている」と述べました。 トランプ氏は同日のインタビューで、「これからの2日間は非常に素晴らしいものになるだろう。本当にそう思う」と述べました。イランとの対立が合意によって解決するのか、それとも「イランの能力の破壊」によって終結するのかと問われると、「どちらの可能性もあるが、合意に至る方が望ましい」と述べまし