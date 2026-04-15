全日本プロレスの公式X（旧Twitter）アカウントは4月14日、投稿を更新。安齊勇馬選手が恋愛リアリティー番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（Amazon Prime Video）に出演することを発表し、反響を呼んでいます。【写真】安齊勇馬がバチェロレッテ4に参戦「忖度なしに一番カッコイイ」同アカウントは「Prime Video『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4に安齊勇馬選手(@anzai_AJPW)が参加いたしました」と発表。掲載写真で