「スターバックス」は、4月15日（水）から、オーシャンビューが満喫できる「スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店」を、リニューアルされる沖縄・名護市の21世紀の森公園にオープンする。【写真】最高の眺め！パノラマオーシャンビューの店内の様子■沖縄文化を反映した店内今回オープンする「スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店」は、21世紀の森ビーチへとつながる場所に