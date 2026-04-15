３月の代表ウィークを経て、鈴木唯人は確かな手応えと課題の両方を持ち帰った。日本代表として臨んだスコットランド代表戦ではスタメン出場を果たし、イングランド代表戦でも途中出場。欧州の強豪国相手にプレーした経験は、確実に自身の中に積み重なっている。代表から所属クラブへ戻り、改めて感じたことはあるだろうか？ ブンデス１年目で主力としてプレーする24歳MFはフライブルクでの取り組みが、確実に自分の力になって