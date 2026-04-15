アメリカ女子代表との親善試合３連戦を戦っている日本女子代表は現地４月14日、ワシントン州シアトルのルーメン・フィールドで２戦目に臨み、１−０で勝利した。この一戦で貴重な決勝点をマークしたのが、浜野まいかだ。27分、ボックス内右で土方麻椰からのパスを受けると、巧みなフェイントで相手をかわして左足を振り抜き、ニア上に鋭いシュートを突き刺してみせた。これで、自身が出場した直近の代表戦５試合で４ゴール