4月、桜が満開になった北広島町で伝統芸能「神楽」の公演が開かれました。イベントを支えたたのは、企業からの寄付です。自治体と企業が連携して伝統を未来につなぐ取り組みを取材しました。満開の桜が見頃を迎えた北広島町。河川敷には桜並木が続きます。その北広島町で行われたのが、この地で受け継がれてきた伝統芸能・神楽の公演です。■北広島町 商工観光課大本 賢一郎 課長「桜を守るということも、伝統芸能を守るとい