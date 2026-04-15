4月8日、阿久根市の海底から81年ぶりに旧日本軍の戦闘機、紫電改が引き揚げられました。15日朝、機体を調べたところ両翼の弾倉から大量の機銃弾が見つかりました。 15日朝、出水市の港には県警の捜査員など関係者が集まっていました。行われていたのは旧日本軍の戦闘機、紫電改に機銃弾が残っていないか調べる作業です。 紫電改は1945年4月、出水市の上空でアメリカのB29編隊と交戦し阿久根市の折口浜に不時着。搭