フリーアナウンサーの中川安奈さんが１５日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフを楽しんだことを報告しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】ゴルフウエア姿を披露「ポロシャツと靴下のスマイルくんがポイント♥」ファン反響「かわいく似合ってます！」中川安奈さんは「NHK時代、月1でゴルフに行っていた大好きなメンバーと一緒にラウンドへおよそ1年ぶりでした！」と、投稿。続けて「フリーになってからの