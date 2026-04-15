「安定的な皇位継承」のあり方をめぐって、きょう（15日）午後、与野党各党が1年ぶりに全体会議をおこなっています。一致点は見出せるのでしょうか？【写真で見る】未婚の男子は悠仁さまただ1人「現在の皇族家系図」「安定的な皇位継承」議論されている“2つの案”とは？井上貴博キャスター：今まさに行われている「安定的な皇位継承」についての、与野党各党による全体会議は約1年ぶりの開催です。この議論の前提をおさらいします