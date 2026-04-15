中国の習近平国家主席が、北京を訪問中のロシアのラブロフ外相と会談し、両国間の関係を強化する考えを示しました。中国外務省によりますと、会談で習主席は、アメリカのイラン攻撃を念頭に「混迷する国際情勢に直面する中、中国とロシアの関係の安定は特に貴重だ」と述べ、両国の関係を強化する考えを示しました。これに対し、ラブロフ外相は「関係のさらなる発展を推進する」と応じたということです。前日に行われた中ロ外相会談