◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ-日本ハム(15日、ZOZOマリンスタジアム)ロッテの西川史礁選手が今季1号目の3ランホームランを放ち、試合を振り出しに戻しました。試合は雨脚が強くなった2点リードで迎えた3回、この日先発のルーキー・毛利海大投手が制球を乱し先頭にフォアボールを与えると、続く奈良間大己選手に2ランを浴び同点とされます。さらに3つのフォアボールでランナーをためると犠牲フライとタイムリーで3点の勝ち越しを許