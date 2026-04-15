◇プロ野球セ・リーグ 中日-広島(15日、バンテリンドーム)広島の小園海斗選手が23打数ぶりにヒットを放ち、貴重な打点も記録しました。小園選手は昨季首位打者を獲得する活躍をみせ、今季もその打撃が注目されるなか開幕をむかえましたが、ここまでなかなか調子があがらず打率1割台と低迷していました。そしてこの日、6回の第3打席で自身23打数ぶりのヒットとなるタイムリー2塁打を放ちました。昨季のリーディングヒッターの一打を