プロ野球のファーム・リーグは15日、西地区の広島―オリックス戦（由宇）、阪神―ソフトバンク戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）が雨天中止。東、中地区とファーム交流戦、ナイターを合わせて5試合が行われた。東地区の楽天はヤクルト戦（森林どりスタジアム泉）に10―1で大勝。育成ドラフト4位・金子（神奈川大）が3回の2号満塁本塁打など2安打6打点。ボイト、育成選手の前田銀、ドラフト3位・繁永（中大）が2安打を放った。先