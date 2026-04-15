ＪＲＡ所属の三浦皇成騎手（３６）が１５日、ＺＯＺＯマリンで開催されたＪＲＡの冠試合「ＪＲＡ中山競馬場ｐｒｅｓｅｎｔｓ皐月賞ナイター」のロッテ―日本ハム戦でファーストピッチセレモニーに登場した。背番１６、背中に「ＫＯＳＥＩ」と入ったロッテのユニホームを着て投球した三浦は「背番号は昨年のスプリンターズステークスで勝ったときの馬番の“１６”にしてもらいました。お客さんがたくさんいる中でのファースト