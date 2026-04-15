◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が、４回に同点打を放った。１点を追う４回、先頭の近藤が中前打で出塁。１死一塁から、柳田の打席で自身２シーズンぶりとなる単独スチールを決めた。その後、２死二塁で山川が三遊間を破って左前へ運び、二塁走者の近藤が同点のホームを踏んだ。引っ張った打球を警戒して内野手が左に寄った「山川シフト」をものともしなかった