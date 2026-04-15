【モデルプレス＝2026/04/15】俳優の岡田将生と染谷将太が2026年4月15日、都内で開催されたTBS系ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）放送直前！スペシャルプレミアイベントに共演の中条あやみらとともに出席。スペシャルゲストの登場に笑顔を見せた。【写真】染谷将太が「すごく素敵」と絶賛した共演者◆岡田将生＆染谷将太、スペシャルゲスト登場で笑顔本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにも