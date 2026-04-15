秋田朝日放送 冬期通行止めとなっていた八幡平アスピーテラインが開通しました。 雪の回廊を楽しみに開通を待つ長い車列ができる中、午前10時に八幡平アスピーテラインの秋田県側にあるふけの湯ゲートが開かれました。八幡平アスピーテラインは、鹿角市と岩手県八幡平市を結ぶ全長およそ２７キロの観光道路です。冬の間は山頂付近の２０．４キロが通行止めとなっています。 今年は積雪が多く標