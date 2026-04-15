秋田朝日放送 刑務所を出た人が仕事に就き、再出発できるよう支える支援団体の秋田支部が発足しました。 日本財団の「職親（しょくしん）プロジェクト」は、働く場や住まいを提供して刑務所や少年院などを出た人を支え、再犯を防ぐ取り組みです。秋田支部が全国２３番目、東北で２番目の支部として開設されました。 支部設立のため奔走した山田直巳さんは、自分が代表を務める建設会社で出所した人を３人雇用しています