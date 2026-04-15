秋田朝日放送 鈴木知事は男鹿市で起きた風力発電の羽根が折れる事故を受け、自治体の関与を求め続ける考えを改めて示しました。また、クマ対策もさっそく動きがありました。 ４月から始まった新たな県の総合計画の中では、２０４０年の秋田のイメージがイラストで示されています。そこにも描かれている風力発電とクマについて、15日の会見の主な内容となりました。 男鹿の風車の事故について、事故翌日の13日、県