◇パ・リーグ楽天―ソフトバンク（2026年4月15日みずほペイペイD）2位と好調の楽天は5回に「三木マジック」で再度勝ち越した。4回に1-1に追いつかれた直後の5回。先頭の伊藤裕季也一塁手（29）が右中間二塁打を放つと、試合中盤ながら三木肇監督は、早々に代走・平良を送った。その後、2死一、三塁で3番・辰己が大関から勝ち越し右前打。代走の三塁走者・平良が生還した。好調の中で積極采配が光る指揮官。この試合