俳優の賀来賢人とデイヴ・ボイル監督が共同設立した映像制作会社「SIGNAL181」の第1弾作品となる映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が、6月5日に全国公開される。自ら会社を立ち上げてまで実現させた本作に、2人はどんな思いを込めたのか――。【画像】映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』場面写真本作は、Netflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』でタッグを組んだ2人が再び手を組み、完全オリ