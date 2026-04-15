駆け付けた取材班が見たのは、住宅から噴き出す激しい炎。14日昼過ぎ、山形・南陽市で「家が燃えている」などと、警察や消防に次々と通報が入りました。懸命の消火活動が行われましたが、炎は瞬く間に住宅をのみ込み屋根が倒壊。火は、風にあおられ激しく勢いを増し、真っ黒い煙が辺り一帯を覆います。出火当時、南陽市の周辺では最大瞬間風速7.6メートルの風が吹いていました。建物など7棟が全焼。火は約5時間後に消し止められ、