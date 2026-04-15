女優でタレントの柚来しいな（22）が15日、自身のSNSを更新。所属していた「サニープロモーション」を退所したことを発表した。自身のインスタグラムで「ご報告」と記し、「2026年4月15日をもちまして、これまでお世話になりました株式会社サニープロモーションを退所いたしました」と報告。「在籍中は、沢山支えていただき、多くの経験と学びの機会をいただいたことを心から感謝しています」と感謝の思いをつづった。「これ