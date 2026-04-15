大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件で、見つかった遺体は行方不明となっていた大分県内の18歳の女性と判明しました。この事件は先月上旬ごろ、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで、大分市元町の無職、姫野忠文容疑者58歳が逮捕・送検されたものです。姫野容疑者の供述などをもとに捜索が行われ、今月12日、山中の崖から遺体が見つかっていました。そして警察は15日、遺体は先月2日から行方不明