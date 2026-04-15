再審制度の見直しについての自民党の会議が、冒頭から大荒れとなりました。井出庸生議員：自民党は法務省のためにあるんじゃないんだぞ！国民のためにあるんだぞ！忘れんなよ。稲田元防衛大臣：不誠実なんだよ！鈴木貴子広報本部長：会議が始められるわけないでしょ。井出庸生議員：これまでの議論、何聞いてたんだよ！刑事裁判のやり直し、再審の開始に対し検察官が不服を申し立てる「抗告」の制度を残すことに、自民党内からは「